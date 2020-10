Diretor ensina a desenhar personagens de 'A Caminho da Lua'; aprenda

Que ‘A Caminho da Lua’ é uma excelente animação não há como negar. Com o sucesso do desenho que não é apenas para crianças (leia a nossa Crítica), a Netflix lançou mais um vídeo promocional do filme.

Baseado num clássico conto chinês, ‘A Caminho da Lua’ acompanha a história de Fei Fei, uma jovem determinada, brilhante, e apaixonada pela ciência. Depois de construir um foguete para provar a existência de uma lendária Deusa que vive na Lua, ela acaba se aventurando em uma missão inesperada e descobre uma terra repleta de criaturas fantásticas.

O longa é dirigido por Glen Keane, lendário animador da Disney e responsável pela criação de personagens como Ariel (‘A Pequena Sereia‘), a Fera (‘A Bela e a Fera‘) e Aladdin.

O elenco de dublagem conta Cathy Ang como protagonista, além de Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, Irene Tsu, Clem Cheung, Conrad Ricamora e Sandra Oh.

