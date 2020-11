Danielle Brookes confirmada no elenco de Peacemaker; saiba quem mais

Danielle Brooks, a nossa Taystiee de Orange is The New Black, foi confirmada no elenco da série Peacemaker, da DC Comics. As informações da Variety dão conta que ela vai interpretar Leota Adebayo, uma personagem que ainda não temos muitos detalhes.

Mas não para aí: os rumores dão conta de que os atores Robert Patrick, Jennifer Holland e Chris Conrad acabam de se juntar ao elenco da série Peacemaker.

Os atores Robert Patrick, Jennifer Holland e Chris Conrad acabam de se juntar ao elenco da série Peacemaker.



Conrad interpretará Vigilante/Adrian Chase



Holland reprisará a sua personagem de 'O Esquadrão Suicida' da agente Emilia Harcourt



Patrick fará o papel de Auggie Smith pic.twitter.com/eXK2D7gqy7 — DC Brasil (@_DCBRASIL) November 11, 2020

Juntando todo mundo, temos até o momento:

- John Cena - Peacemaker

- Chris Conrad - Vigilante/Adrian Chase

- Steve Agee - John Economos

- Jennifer Holland - Emilia Harcourt

- Danielle Brooks - Leota Adebayo

- Robert Patrick - Auggie Smith

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]