Cultura negra é exaltada no Prêmio Jabuti 2020; confira os vencedores

Um dos mais importantes prêmios brasileiros, o Jabuti de Literatura, divulgou os resultados deste ano, na noite dessa quinta-feira (26). Na 62ª edição, percebemos que a cultura negra foi reconhecida em diversas categorias e ficamos muito felizes com isso. Então, vamos exaltar os artistas esses artistas fantásticos e agora reconhecidos internacionalmente.

Na categoria Juvenil, o vencedor foi Otávio Júnior, com ‘Da Minha Janela’; e na Juvenil temos Leonardo Chalub, com o título Palmares do Zumbi.

Em Biografia, Documentário e Reportagem, o 1º Lugar foi de ‘Escravidão, Vol. I – do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares’. de Laurentino Gomes.

Nas Ciências Humanas, 'Pequeno manual antirracista', de Djamila Ribeiro (foto) foi o campeão.

Já no Eixo: Inovação - Fomento à Leitura, o primeiro Lugar foi de FLUP - Festa Literária das Periferias. O responsável Julio Ludemir explicou que o evento acontece desde 2012 em territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários. "A projeção de potências periféricas sempre foi a nossa missão: acreditamos no papel transformador que um livro pode ter na vida de quem tem poucos acessos", assinalou.

Nas redes sociais, o Flup também se manifestou: "Vencer o Prêmio Jabuti na categoria “Fomento à Leitura” é o reconhecimento de um sonho de dois amigos, Ecio Salles e Julio Ludemir, e nos fortalece cada vez mais. Apostamos esse ano em um universo até então desconhecido, já que sempre falamos presencialmente para os cariocas. Digitalmente, pudemos trocar com o Brasil todo, compor um livro com escritoras negras de todos os estados e investir ainda mais na intelectualidade da periferia".

Confira a lista completa:

Conto

1º Lugar - Título: Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento

Crônica

1º Lugar - Título: Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar - Título: Silvestre | Autor(a): Wagner Willian Menezes de Araújo | Editora(s): Darkside

Infantil

1º Lugar - Título: Da Minha Janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas (Companhia das Letras)

Juvenil

1º Lugar - Título: Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Editora Nemo

Poesia

1º Lugar - Título: Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora

Romance de Entretenimento

1º Lugar - Título: Uma Mulher no Escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Romance Literário

1º Lugar - Título: Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Editora Todavia

Eixo: Ensaios

Artes

1º Lugar - Título: AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): PAULO CESAR GOMES, Pedro Borges, PAULO MIYADA, GALCIANI NEVES, CAROLINA DE ANGELIS, ALEXANDRE PEDRO DE MEDEIROS, THEO MONTEIRO, GABRIEL ZACARIAS, IZABELA PUCU, CAROLINE SCHROEDER, LUISE MALMACEDA, PRISCYLA GOMES | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Biografia, Documentário e Reportagem

1º Lugar - Título: Escravidão, Vol. I – do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros

Ciências

1º Lugar - Título: Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional

Ciências Humanas

1º Lugar - Título: Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras

Ciências Sociais

1º Lugar - Título: 130 anos: Em busca da República | Autor(a): José Murilo de Carvalho, Simon Schwartzman, Pedro Malan, Joaquim Falcão, Edmar Bacha, Marcelo Trindade | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa

1º Lugar - Título: Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Editora Senac Rio

Eixo: Livro

Capa

1º Lugar - Título: Penitentes - Dos Ritos de Sangue à Fascinação do Fim do Mundo | Capista: Isabel Santana Terron, Beatriz Matuck, Luisa Malzoni | Editora(s): Editora Tempo d'Imagem

Ilustração

1º Lugar - Título: Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): Ftd Educação

Projeto Gráfico

1º Lugar - Título: Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Christian Salmeron, Maria Cau Levy, Ana David, André Stefanini | Editora(s): Romano Guerra Editora, Editora Escola da Cidade

Tradução

1º Lugar - Título: Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Editora Perspectiva

Eixo: Inovação

Fomento à Leitura

1º Lugar - Título: FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir | Editora(s): Julio Ludemir

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar - Título: Lorde | Autor(a): João Gilberto Noll | Editora(s): Two Lines Press, Grupo Editorial Record

