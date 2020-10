Coleção de bonecos de He-Man já está disponível

A nostalgia bateu forte por aqui. É que a Mattel já disponibilizou os bonecos articulados de He-Man e os Mestres do Universo e os itens são muito parecidos aos que vimos nos dourados anos 80.

He-man, Esqueleto, Gorpo, Teela, Mentor, Feiticeira e o gato Guerreiro estão em versões extremamente parecidas da época do lançamento no Brasil.

A coleção faz parte das comemorações de duas novidades: é que estão em produção Masters of the Universe: Revelation e He-man and the Masters of The Universe.

A primeira é a sequência da série de 1982, que também foi ao ar no Brasil e levou muitos dinheiro dos meus pais: fui um feliz curumim que teve o herói, o vilão Esqueleto, a feiticeira Teela e o gato Guerreiro, além do próprio castelo de Grayskull (uma fortaleza com ares bem sinistros para um desenho infantil). As vozes já confirmadas incluem Mark Hamill (Star Wars: Os Últimos Jedi), Lena Headey (Game of Thrones) e Chris Wood (Supergirl).

A outra série animada trará novas histórias, dessa vez dando oportunidade para que novas pessoas conheçam o clássico príncipe que, na verdade, é um dos grandes defensores contra o Mal.

As duas animações são co-produzidas pela Netflix e ainda estão sem data de estreia.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party