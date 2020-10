Carro icônico será usado por Johnny em Cyberpunk 2077; assista ao trailer

A hype só aumenta a cada dia e Cyberpunk têm consciência que estamos na espera. Dessa vez, foi lançado o trailer do carro que será usado no game e é nada menos que uma lenda no mundo automobilístico

“Toda lenda precisa de um carro tão lendário quanto eles. Para Johnny Silverhand, só pode haver uma escolha: dirigir pelas ruas de Night City em um icônico Porsche 911 Turbo remontando aos anos 1970”.

Every legend needs a car just as legendary as they are.



For Johnny Silverhand, there can be only one choice: driving through the streets of Night City in an iconic @Porsche 911 Turbo hailing back to the 1970s.#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/hMQ7eZUYjq