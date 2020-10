Brigas e bate-boca na 5ª temporada de Boku no Hero: veja o trailer.

Menos de um minuto, nerd. Foi tempo suficiente para percebermos que mais confrontos estão vindo por aí. Foi o que mostrou o novo trailer da quinta temporada de Boku no Hero.

Todo em japonês, o vídeo adianta que veremos mais conflitos entre o 1-A e 1-B na volta às aulas.

O anime estreia no Japão somente no próximo ano, mas Boku no Hero ainda não h’previsão de data de estreia no Brasil, onde era transmitido pela Crunchyroll.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party