Boruto em novas mãos: criador de Naruto vai escrever o mangá

A semana tá só começando, pelo visto. O mangá de Boruto agora estará nas mãos de Masashi Kishimoto, a partir do volume 53. E para quem não sabe, ele é o criador de um dos mais amados animes do mundo nerd: Naruto.

Kishimoto assina a história do filho de Naruto assumindo o lugar de Ukyo Kodachi, que esteve ã frente do mangá desde o volume 1 até o 52.

Confira a tradução do Twitter, de acordo com o Google: “Sobre o mangá "BORUTO”: Com 52 episódios de "BORUTO" publicados na edição de dezembro da V Jump (lançada em 21 de novembro), o sistema de produção será alterado de acordo com a programação desde o início. Muito obrigado, Sr. Kodachi, que tem sido o roteirista até agora. No futuro, iremos serializá-lo com base no rascunho original do Professor Hitoshi Kishimoto.”

-

