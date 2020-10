Batman: morte em família ganha novo trailer

Um novo trailer da animação 'Batman: morte em família' foi divulgado, só pra atiçar mais ainda a nossa vontade louca do filme interativo que revisita um clássico do mundo nerd na vida do Homem-Morcego.

Aliás, esta é a primeira animação interativa da DC Comics. São cinco contos do icônico cânone da DC, incluindo a primeira apresentação de filme interativo na história da Warner Bros. Home Entertainment, ganham vida animada no DC Showcase - Batman: Death in the Family.

Ancorando a compilação de curtas está Batman: Death in the Family, a primeira aventura da WBHE na narrativa interativa que permite que os fãs escolham por onde a história passa por meio de uma navegação inovadora guiada pelo controle remoto do telespectador. Central para o curta-metragem estendido é uma adaptação de "Batman: A Death in the Family", o evento histórico de 1988 em que os fãs votaram por telefone para determinar o final da história.

A apresentação interativa em Blu-ray oferece muitas maneiras diferentes para os espectadores contarem a história do Batman: a morte na família, com várias reviravoltas no meio e vários finais possíveis. As escolhas ao longo do caminho colocam mais peso nas decisões dos espectadores e resultam em histórias ainda mais fortes.

Produzido, dirigido e escrito por Brandon Vietti, Batman: Death in the Family oferece uma visão criativa sobre a tão exigida história. Na nova apresentação animada, o infame assassinato do protegido de Batman, Jason Todd, será desfeito, e os destinos de Batman, Robin e The Joker se desenrolarão de novas maneiras chocantes enquanto os espectadores fazem várias escolhas para controlar a história. E enquanto Batman: Under the Red Hood fornece uma linha de base, a história também se ramifica em novas direções e apresenta vários personagens nunca antes vistos no filme original.

Bruce Greenwood (The Resident, Star Trek, iRobot), Vincent Martella (Phineas e Ferb) e John DiMaggio (Futurama, Adventure Time) reprisam seus papéis de Batman: Sob o Capuz Vermelho do Batman, do jovem Jason Todd e do Coringa, respectivamente. Outras vozes apresentadas são Zehra Fazal (Young Justice) como Talia al Ghul e Gary Cole (Veep) como Two-Face e James Gordon.

Produzida pela Warner e DC, a antologia de curtas de animação 2019-2020 chega da WBHE em Blu-ray e Digital dia 13 de outubro.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party