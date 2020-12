Aya e a bruxa, filme do Studio Ghibli, ganha novo trailer; assista

O Studio Ghibli divulgou o primeiro trailer de seu novo filme ‘Aya e a Bruxa (Aya to majo)’, um longa-metragem animado dirigido por Goro Miyazaki. A história é uma adaptação do livro Earwig and the Witch, de Diana Wynne Jones, e será o primeiro longa do Studio Ghibli a ser totalmente animado em CG.

A história é sobre uma jovem que vive num orfanato e gosta da sua vida. Mas quando Aya é adotada por uma bruxa e levada para uma casa assombrada, as coisas mudam. No entanto, a jovem não se deixará assustar e fará o melhor que puder para controlar a situação.

A animação foi selecionada pelo Festival de Cannes e está entre as 5 animações escolhidas para compor a lista de 56 obras que participarão do festival. De acordo com o site oficial do evento, o filme possui 1h22 de duração.

