Arte conceitual poderosa nº 1 da Feiticeira Escarlate é divulgada; vem ver

O diretor de desenvolvimento visual de Viúva Negra, Shang-Chi, Thor 4 e WandaVision nos deu um presente e tanto. Andy Parkart publicou a primeira arte conceitual que ele fez da Feiticeira Escarlate.

“Wanda ao longo dos anos: ok, acho que essa foi a primeira pintura conceitual que fiz de Wanda durante a pré-produção de Avengers: Age of Ultron. Por isso, às vezes, começamos a fazer designs antes mesmo de haver um diretor ou ler um roteiro. É a primeira exploração do design. Eu fiz isso sabendo que eles provavelmente não aceitariam. Às vezes você só precisa fazer isso por si mesmo”

WandaVision será a primeira série da Marvel e tem o casal Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) como protagonistas. O muito aguardado seriado será exibido na Disney+, a partir de 15 de janeiro de 2021.

