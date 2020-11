Anime original da Netflix, 'Eden' finalmente ganha trailer

Em um futuro distante, não existem mais humanos. Apenas robôs vivem na metrópole mecânica “Eden Três”. Ou é o que eles pensavam. Um dia, dois robôs fazendeiros encontram uma garotinha humana na cidade. A decisão que eles tomam vai mudar tudo…

Do diretor Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist: Brotherhood”, a animação Eden ganhou seu primeiro trailer.

A Netflix tem apostado alto em animes, especialmente no início da pandemia do novo Coronavírus, já que as produções live-action precisaram ser suspensas.

