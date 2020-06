Coca-Cola suspende anúncios nas redes sociais em campanha antirracista

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Em combate ao racismo, a Coca-Cola Company anunciou nesta sexta-feira (26) uma pausa de 30 dias em todo o conteúdo de publicidade patrocinado nas redes sociais Facebook e Twitter.

De acordo com o Sistema Globo, o CEO da empresa, James Quincy, divulgou uma nota afirmando que "não há lugar para o racismo no mundo e não deve haver nas redes sociais" e que a medida é uma forma de readequar as políticas de publicidade e "determinar se há revisões necessárias."

Ainda em nota, Quincy diz que a empresa de bebidas aguarda medidas de transparência e responsabilização dos parceiros de mídias sociais para retornar a investir em publicidade nas redes.

Em resposta ao Sistema Globo, o Facebook afirma que investe "bilhões de dólares todos os anos para manter nossa comunidade segura e trabalhamos continuamente com especialistas da sociedade civil para revisar e atualizar nossas políticas" e que continuará trabalhando neste sentido. O twitter não respondeu a site.