Confira receita de shampoo que promete te deixar com um cabelão

Você sabia que com apenas quatro ingredientes você pode deixar seu cabelo estilo 'rapunzel'? Isso porque na receita são usados limão e gengibre, que limpam o couro cabeludo e aceleram o crescimento.

O Metro divulgou uma receita para que além do crescimento, as madeixas fiquem com brilho intenso. Veja:

Receita de shampoo de limão e gengibre:

Ingredientes

- 1 colher (sopa) de gengibre em pó;

- 1 colher (sopa) de sumo de limão;

- shampoo;

- 1 colher (sopa) de canela em pó.

Preparação e como utilizar

1. Segundo o Metro deve despejar uma quantidade generosa do shampoo que costuma usar e acrescente o gengibre em pó, o sumo de limão e a canela.

2. Misture bem até obter um shampoo homogêneo.

3. Deixe o shampoo repousar durante 24 horas, para que os ingredientes fiquem bem dissolvidos e incorpados.

4. Lave o cabelo com esta preparação entre uma a duas vezes por semana.