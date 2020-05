Homem é preso em igarapé de Manaus após arranhar viatura e 'peitar' policiais

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Um homem foi detido na noite desta terça-feira (19), no igarapé do Mindu, localizado no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a polícia, o homem teria arranhado uma viatura nas proximidades do local e correu de policiais em direção ao igarapé. Ao chegar no local, ficou peitando os PMs, que acionaram o corpo de bombeiros, para tirar o homem do local.

Foi necessário o apoio do COE, para que o homem fosse detido. Ninguém ficou ferido na ação. Por suspeita de que ele estivesse sob efeito de drogas, o homem foi levado ao hospital antes de seguir para a delegacia.