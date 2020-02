Acompanhe agora o início das buscas por Erlon Gabriel em área de mata em Manaus

Manaus/AM - Policiais do CipCães em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) iniciou na manhã desta sexta-feira (13), uma operação em uma área de mata, na rua 6 do bairro União da Vitória, zona Norte, para tentar encontra o menino Erlon Grabiel, de 2 anos.

De acordo com a polícia, a mata fica por trás da casa onde a criança morava. Nesse mesmo local corre um igarapé, que já foi verificado pela polícia, mas nada foi encontrado.

Erlon Gabriel desaparecido no dia 6 deste mês, quando supostamente brincava sozinho em frente a sua casa.