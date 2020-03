Senac Amazonas adia evento com hipnólogo em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) no mundo, confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) optou por adiar o evento Senac Premium que seria realizado na próxima quinta-feira (19), no Shopping Manaus Plaza, zona Centro-Sul da capital. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (13).

A palestra “O poder é seu! Persuasão e Influência em Vendas” do hipnólogo Rafael Baltresca será realizada em uma outra data a ser divulgada posteriormente. O evento também homenagearia os grandes incentivadores da educação profissional do comércio de bens, serviços e turismo, ação que também deve ocorrer ainda neste ano.

Atualização epidemiológica

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o Amazonas tem, até o momento, 12 casos notificados como suspeitos de Covid-19, sendo oito descartados e 4 em investigação. Dos casos suspeitos, três são em Manaus e um em Parintins. Todos os pacientes apresentaram sintomas gripais com histórico de viagem recente. Após atendimento, eles foram liberados, com a recomendação de isolamento social até o resultado dos exames.