Saiba a previsão do tempo para o Réveillon em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva e temperatura elevada em todas as regiões do Brasil nesta terça-feira (31).

Conforme o Instituto, Manaus está entre as capitais mais quentes na virada do ano, com previsão de temperaturas entre 33 a 34°C e dias nublado com chances de chuva em áreas isoladas, até a próxima sexta-feira (03), isso porque a partir do mesmo dia, as temperaturas devem começar a cair em todo o Brasil.