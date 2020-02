Ônibus da Justiça Itinerante vai atender na zona Centro-Oeste de Manaus neste mês

Manaus/AM - O "Programa Justiça Itinerante", do Tribunal de Justiça do Amazonas, iniciou nesta semana a segunda ação de atendimento do calendário 2020. Dessa vez, os serviços ofertados pelo programa estão sendo levados à zona Centro-Oeste da cidade. "Desde a última segunda-feira estamos atendendo na área de estacionamento da Aldeia Infantil S.O.S., localizada na rua Professora Cacilda Pedroso, 600, no bairro Alvorada", informou a juíza Vanessa Leite, coordenadora do "Justiça Itinerante".

O ônibus do programa permanecerá na zona Centro-Oeste até o dia 28 deste mês, atendendo no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto nos dias 24, 25 e 26, feriado prolongado de Carnaval.

O "Justiça Itinerante" fornece à população orientações jurídicas e atendimentos de ações de cobrança de dívidas, com valores inferiores a 20 salários mínimos; de danos materiais; de direito do consumidor; de pensão alimentícia; de divórcio consensual; de dissolução de união estável; de guarda entre pais; entre outros serviços.

No ano de 2019, o programa atendeu 9.899 pessoas, durante as ações levadas aos bairros e comunidades rurais da capital e a cinco municípios da Região Metropolitana. Neste ano de 2020, as atividades do "Justiça Itinerante" foram iniciadas no bairro Jorge Teixeira, onde o ônibus permaneceu entre os dias 7 e 31 de janeiro.

Calendário de atendimento:

De 3 a 28 de fevereiro

Aldeia Infantil S.O.S. Brasil

Endereço: Rua Professora Cacilda Pedroso, 600 - Alvorada

De 2 de março a 3 de abril

Delegacia da Mulher

Endereço: Av. Mário Ypiranga, 3395 - bairro Parque 10

De 6 de abril a 1.º de maio

Pró-Menor Dom Bosco

Endereço: Rua João Paulo I, n.º 2 - bairro Alvorada

De 4 a 29 de maio

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Endereço: Rua Gandu, 119 - bairro Cidade Nova

De 01 de junho a 03 de julho

Na 28.ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom)

Endereço: Av. Getúlio Vargas, bairro Colônia Antônio Aleixo.