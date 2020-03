Moradores do Monte Horebe se revoltam e fazem manifestação contra reintegração de posse

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Moradores da invasão Monte Horebe realizam na noite desta terça-feira (3), uma manifestação na entrada do Viver Melhor, contra a reintegração de posse no local.

A revolta é em relação à demolição imediata das casas no local, o auxílio-domiciliar, que só está programado para ser pago em 15 dias, mesmo as famílias precisando deixar as casas imediatamente.

Além disso, há a informação de que algumas casas foram demolidas inclusive com itens domésticos e móveis dentro delas.

Só é possível entrar no local apresentando documento que comprove que é morador.

Populares fizeram fogueiras e fecharam a entrada no local, pedindo uma resposta do Governo. A reintegração de posse tem previsão para durar 15 dias com a presença da polícia militar no local.