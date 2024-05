Casos de dengue chegam a 4.639 no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) divulgou, nesta quinta-feira (16), atualização sobre os casos de arboviroses no estado.

No Amazonas, no período de 1º de janeiro até esta quinta-feira (16), foram notificados 27.076 casos suspeitos de arboviroses, sendo confirmados, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos, 4.639 para dengue, 13 para chikungunya, 41 para zika, especificamente por critério laboratorial, 2.956 casos de febre Oropouche, 98 casos de febre do Mayaro.

Conforme o informe de arboviroses no Amazonas, segue em 2 óbitos por dengue, sendo 01 em Manaus e 01 em Lábrea. Na lista de municípios do Amazonas com maior quantidade de casos notificados para arboviroses: Manaus (8.418), Tefé (2.072), Manacapuru (1.356), Coari (1.165), Carauari (939), Lábrea (922), Iranduba (787), Eirunepé (769) e Tabatinga (766).

Prevenção - A melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquitos transmissores das doenças.

Além dessas medidas, a prevenção contra a Febre Oropouche envolve, ainda, evitar adentrar em locais de mata e beira de rios (principalmente entre 9 e 16 horas), limpeza de quintais, evitando o acúmulo de matéria orgânica e, quando possível, recomenda-se o uso de repelentes.