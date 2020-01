Enxurrada de lama invade casas durante temporal em Manaus

Manaus/AM - Cerca de três casas foram invadidas por lama e barro na madrugada deste sábado (25) durante a forte chuva. Os locais atingidos foram beco São Marcos, rua São Marcos, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Funcionários da Defesa Civil devem voltar na segunda-feira (27) para verificar a situação.

Até o final desta manhã, a Central de Emergência da Defesa Civil registrou sete ocorrência, entre elas, tombamento de árvore no bairro Nossa Senhora de Fátima, um desabamento de muro no Novo Aleixo, um desabamento de casa em Petrópolis, uma ocorrência de cratera no bairro Adrianópolis e um entupimento de bueiro no Amazonino Mendes.