Jaraqui desbanca o tambaqui como peixe mais consumido no Amazonas

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - O jaraqui é o peixe mais pescado no Amazonas, conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e da Colônia dos Pescadores de Manaus. Depois dele, as outras espécies mais consumidas são: curimatã, matrinxã, tucunaré, surubim e o tambaqui.

Os jaraquis são encontrados ao longo do rio Solimões/Amazonas e em seus principais tributários, os rios Negro, Madeira e Purus. Segundo o gerente de Pesca da Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepa) da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), João Bosco Silva, os jaraquis sempre foram abundantes e são capturados em grandes cardumes, sendo as espécies mais emblemáticas consumidas pelos amazonenses. Ele acrescenta que existem duas espécies de jaraqui: o Semaprochilodus taeniurus e o Semaprochilodus insignis, respectivamente conhecidos como jaraquis de escama fina e de escama grossa.

O Amazonas é o maior consumidor de peixes no Brasil, um dos locais onde o alimento é fonte principal de proteína no mundo. Cerca de 500 mil habitantes da zona rural do Estado dependem do consumo do pescado.