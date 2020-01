Guaraná Tuchaua vai patrocinar o Manaus FC em 2020

Manaus/AM - O Guaraná Tuchaua é o mais novo patrocinador do Manaus Futebol Clube. O anúncio aconteceu durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (16). Com isso, ao longo de 2020, o Gavião do Norte estampará em seu uniforme a marca da bebida, que desde a década de 70 faz parte do dia a dia dos amazonenses.

“Estamos muito felizes em fechar com mais uma grande empresa da terra”, afirmou o presidente do clube, Luis Mitoso. Valores sobre a negociação não foram divulgados.

Na próxima terça-feira (21), às 20h30, a equipe do Manaus entrará em campo pela primeira vez na temporada, diante do São Raimundo, em confronto válido pela 1ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.