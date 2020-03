Grávida passa mal e desmaia durante reintegração no Monte Horebe

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Uma mulher grávida, que não teve o nome divulgado, desmaiou na tarde desta segunda-feira (2), durante a retomada de posse da área ocupada Monte Horebe, no Lago Azul, zona Norte de Manaus.

A equipe do Portal do Holanda, registrou com exclusividade, o momento em que a grávida passa mal e desmaia.

Ela chega a ser carregada por outros ocupantes, que a colocam em colchão.