Governo contraria STF e nomeia comissários de polícia ao cargo de delegados no Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas nomeou mais de 50 comissários de polícia ao cargo de delegados, retroativo ao ano de 2004. A decisão foi publicado em Diário Oficial do Estado, na última terça-feira (4).

A nomeação do 53 comissários, contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera o ato, inconstitucional. Uma forma de 'burlar’ a exigência do concurso público.

Em 2018, o STF deu prazo de 18 meses para que o governo do Amazonas realize concurso público para delegados de polícia.

Confira abaixo o documento do Diário Oficial, com a lista dos nomeados: