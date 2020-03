Explosivos e coquetéis molotov são apreendidos no Monte Horebe

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apresentou um levantamento sobre a operação de desocupação da comunidade Monte Horebe, na zona Norte de Manaus, neste quarta-feira (4). Durante coletiva cedida à imprensa no local, oito garrafas de coquetéis molotov foram apresentadas. Os explosivos caseiros foram apreendidos na noite da última terça-feira (3) e seriam usados na manifestação que ocorreu em frente ao Residencial Viver Melhor.

Segundo o titular da SSP, coronel Louismar Bonates, traficantes foram interceptados no Monte Horebe antes de chegarem até a manifestação do Viver Melhor com esses coquetéis molotov. Apesar da afirmação, ninguém foi preso e o secretário disse que os supostos traficantes conseguiram correr para dentro da invasão, em fuga.

Bonates também acrescentou que as máquinas que estão derrubando os barracos sofreram tentativa de explosão, mas a ação de traficantes foi frustrada e os explosivos foram encontrados ao lado dos tratores. Alguns dos infratores já foram identificados pela SSP, afirma Bonates. O secretário também frisou que traficantes disfarçados de moradores participaram da manifestação em frente ao Viver Melhor realizada na noite da última terça-feira.