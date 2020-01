EBC abre processo seletivo para estágio; inscrição vai até o dia 12 de janeiro

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está com inscrições abertas para o 2º processo seletivo de estágio até o dia 12 de janeiro. Os interessados em concorrer devem fazer o cadastro e realizar a prova on-line no site da Super Estágios (www.superestagios.com.br).

As oportunidades são para estudantes de níveis superior, técnico e médio. São oferecidas nove vagas e formação de cadastro reserva para alunos de diversos cursos em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Tabatinga (AM).

O início das convocações está previsto para o dia 15 de janeiro. O estagiário de nível superior receberá bolsa no valor de R$ 600, enquanto o de nível técnico e médio receberá R$ 500 e R$ 400, respectivamente. Além da bolsa, todos os estagiários têm direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 220.

O regulamento pode ser conferido no link: http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/regulamento_-_processo_seletivo_de_estagio_v2_assinado.pdf

Vagas

Em Brasília, são sete vagas imediatas vagas, sendo seis para estudantes de Ensino Médio e uma para Nível Superior em Letras. O cadastro reserva seleciona alunos dos cursos de Administração, Audiovisual, Ciência da Computação, Jornalismo e Engenharia Elétrica/Telecomunicações. Há ainda cadastro reserva para Técnico em Informática e Técnico em Eletrônica.

Universitários do Rio de Janeiro podem concorrer a uma vaga de Jornalismo e cadastro reserva para Técnico em Informática. Em São Paulo, há uma vaga para Audiovisual e cadastro reserva para Jornalismo e Administração. Em Tabatinga, será realizado cadastro reserva de estudantes do Ensino Médio.

Prova

O processo seletivo engloba, ao menos, duas etapas: a inscrição e a aplicação de prova on-line objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A prova poderá ser realizada no momento em que o candidato efetivar a inscrição no processo seletivo.

A avaliação é composta por 30 questões e terá duração máxima de uma hora. O conteúdo da prova está organizado entre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais (Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades) e conhecimentos específicos de cada curso.

O gabarito será disponibilizado no site da Super Estágios no dia 13 de janeiro. Os estudantes que obtiverem nota inferior a 50% do total da prova, estão automaticamente desclassificados. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação e da oferta de vaga no curso/localidade indicada durante a inscrição.

Confira o Cronograma

Inscrições e Prova On-line: 18/12/2019 a 12/01/2020

Divulgação do Gabarito: 13/01/2020

Publicação do Resultado Final: 15/01/2020

Início das Convocações: 15/01/2020

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Portal EBC, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).