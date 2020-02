Crescimento econômico do Amazonas traz otimismo em 2020

Manaus/AM - Melhorando as expectativas para o mercado de trabalho, a atividade econômica do Amazonas apresentou o melhor resultado entre todos os estados brasileiros, durante o exercício de 2019. Com alta de 4,61%, a economia amazonense foi cinco vezes maior que a média nacional (0,89%). O resultado foi ainda quase duas vezes maior do que o desempenho de São Paulo, que cresceu 2,75%, seguida do Estado de Santa Catarina (2,54%), Goiás (2,29%) e Paraná (2,10%).

Segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central (BC), a alta da economia do Amazonas foi puxada pela produção industrial que cresceu 4%. Na geração de emprego, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), os setores que mais empregaram no ano de 2019 foram os de serviços, seguido da indústria, da construção civil e do comércio.

Ainda conforme o Caged, o Amazonas fechou o ano com o saldo positivo de 11.129 trabalhadores admitidos, ante o total de demitidos, o que representa um crescimento de 69,5% com relação ao ano de 2018.

Segundo a secretária executiva da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Neila Azrak, embora os índices de desemprego ainda sejam elevados, no Estado do Amazonas, o cenário é otimista e apresenta recuperação diante de outros estados. O Amazonas está tendo um bom desempenho e caminhando bem em relação à economia e geração de emprego e renda. Isso é sinônimo de que o Governo do Amazonas está focado no fomento da empregabilidade, beneficiando a população, afirmou.

No ano de 2019, cerca de 14.709 mil pessoas foram encaminhadas para entrevistas de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), representando um crescimento de 96,28% quando comparado ao ano de 2018, que encaminhou apenas 7.494 oportunidades de trabalho.