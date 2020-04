Homem é preso ao vender peças de moto roubada para dono do veículo em Manaus

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Um homem foi preso após tentar vender peças de uma motocicleta roubada. O caso aconteceu na rua São Luiz, do bairro do Manôa, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a vítima, a moto teria sido roubada há dois dias e ao entrar em um aplicativo de compra e venda, percebeu que em um das publicações estava a foto de uma peça da moto. O dono entrou em contato com o vendedor se passando por cliente, e foi até o local para supostamente finalizar a compra e se deparou com o restante das peças de sua moto. Apenas o chassi não estaria no local.

A Policia Militar foi acionada foi dada voz de prisão para o suspeito, que informou que apenas comprou as peças do veículo e estaria revendendo.

O material foi apreendido e o suspeito foi levado para a delegacia, para prestar esclarecimento do crime.