Homem abre porta para estranho e leva vários golpes de terçado em Manaus

Manaus/AM - Junior Simões da Silva, 38, foi ferido com vários golpes de terçado pelo corpo, na tarde desta sexta-feira (26) na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava almoçando em sua casa, quando uma pessoa bateu em sua porta. Ao ir abrir, Junior se deparou com um homem armado com terçado.

Segundo a polícia, eles travaram luta corporal e a vitima foi atingida com golpes no braço e cabeça. Junior ainda chegou a ferir o agressor com golpes do talher que usou para almoçar. O agressor fugiu.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo onde passa por cirurgia.