Veja como ficou a campanha de Dia dos Pais da Natura com Thammy Miranda

Depois de muita repercussão acerca da participação de Thammy Miranda no "Dia dos Pais" da Natura, a empresa divulgou a campanha #MeuPaiPresente que mostra Thammy e outros artistas dando a definição de pai.

A campanha especial para redes sociais é diferente do comercial divulgado na televisão - que não tem a participação de Thammy - e conta com o ex-BBB e ator Babu Santana; o vocalista Lucas, da Fresno; o ator Rafael Zulu; o chef Henrique Fogaça, entre outros.

Polêmica

Para quem não sabe, a participação de Thammy em um comercial da Natura gerou polêmica na internet, com internautas prometendo boicotar a empresa por ter colocado uma pessoa transexual como pai, liderados por conservadores como o pastor Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro.

No entanto, muitos achavam que o filho de Gretchem iria estrelar o comercial televisivo, o que não era o combinado desde o princípio. Ele iria apenas participar do comercial das redes sociais, junto com outros artistas.

Outra campanha

Thammy também participou da campanha do Dia dos Pais de outra marca, a Blue Man Brasil. Veja;