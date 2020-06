Vaza áudio de Flay, do BBB20, falando sobre Rafa Kalimann e Manu Gavassi

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Flay, do BBB20, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após vazar um áudio em que ela fala sobre a amizade de Rafa Kalimann e Manu Gavassi.

“Falam as más línguas que a melhor amizade foi Rafa e Manu, foi um cacete, foi um cacete”, diz a ex-bbb no áudio.

Após a repercussão, Flay se explicou no stories do Instagram e ainda debochou dos haters. “Ah haters, vocês não me dão um dia de descanso. Vcs querem que que eu ache as amizades dos outros melhores que as minhas? Se vocês acham que as amizades dos outros são melhores que as de vocês, então vocês estão sendo os amigos errados”, disse.

Depois ela se explicou: “Não me recordo muito bem porque esse audio é antigo. Mas acho que tava rolando um negocio assim: ‘Bianca e Flay, Rafa e Manu’. Mas eu acho a minha e é isso. Vocês garantiram o meu engajamento do dia”, debochou.

“Aquilo eu falei num grupo e não foi segredo e não é segredo pra ninguém que eu acho as minhas amizades do Big Brother as melhores e não é a toa que somos como irmãos aqui fora”, finalizou.