Sobrinha escreve carta para ex de Hulk e pede perdão: 'Mãezona'

Desde que Hulk anunciou o namoro com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher Iran Ângelo, notícias não param de surgir sobre o caso que vem chocando os internautas.

Nesta sexta-feira (27) a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’ divulgou uma suposta carta da sobrinha enviada para a tia. Nela, Camila pede perdão pelo relacionamento e afirma que o sentimento de ambos é verdadeiro.

Leia a suposta carta na íntegra

“Tia Iran, primeiro quero te dizer que essa mensagem não é uma explicação ou justificativa de nada. Precisava vim aqui te falar algumas coisas que infelizmente as circunstâncias não me permitem dizer pessoalmente. Apesar de ser irrelevante pra você nesse momento, mas eu te amo muito e me importo com você, por esse motivo estou falando aqui.

Quero muito que você saiba coisas que talvez todas as pessoas irão falar diferente, mera especulações, mas na verdade eu não as julgo porque quem está de fora não sabe absolutamente nada e na grande maioria das vezes só querem que a situação seja pior. Dentre tudo preciso que saiba que nunca quis viver a sua vida, ou tive inveja de algo que você viveu, pois sei que é o que vai se passar na sua cabeça e de todos.

Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro, não queria que fosse assim... juro ... nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos.

Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China, nunca, jamais foi de antes, não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco.

Outra coisa... em nenhum momento utilizei de alguma informação sobre o andamento da partilha para beneficiá-lo. Sei que você percebeu o meu distanciamento, que foi julgado muitas vezes como uma frieza no meu comportamento, mas acontece que eu não queria saber de nada justamente para que agora não houvesse comentários de que eu estaria levando conversas familiares. Sempre me mantive imparcial até porque esse é um problema apenas de vocês e na verdade torço para que seja breve e termine tudo bem!

Eu sinto muito por tudo, se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso, mas a vida não gira da forma que imaginamos. Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus... e assim nós vamos seguir os planos dele.

Despeço-me de você com lágrimas nos olhos, porque tenho um carinho enorme... você é forte, cristã, guerreira, mãezona... eu te admiro MUITO e isso nunca vai mudar independente do que você venha a pensar ou falar de mim... respeito seu momento.

Perdoe-me se te fiz sofrer... saiba que está doendo muito mais em mim que em você.

Eu te desejo do fundo do meu coração... toda felicidade do mundo, até muito mais que o desejo a mim mesmo. Recordarei sempre com carinho de tudo que vivemos.

Que Deus te abençoe grandemente!”