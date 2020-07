Luísa Sonza faz comentário debochado após novo flagra com Vitão

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Luísa Sonza foi clicada com Vitão fazendo compras em um supermercado em São Paulo, e voltou a levantar rumores de que estaria vivendo um romance com o cantor.

Nas redes sociais, Luísa ironizou ao comentar a situação: "gnt fui no mercado comprar a tal das flores e SÓ", afirmou, aproveitando para mencionar mais uma vez o título da música que marcou a segunda parceria entre os dois.

Antes disso, A Leo Dias, a cantora havia se pronunciado de forma vaga ao ser questionada sobre o possível affair: “O dia que eu tiver algo sério com alguém, te aviso”.

Luísa vem sendo defendida por internautas após sofrer uma série de críticas após o fim do casamento com Whidersson Nunes e o clipe picante com Vitão.