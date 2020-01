Luísa Sonza compartilhou nas redes sociais uma foto ousada celebrando a chegada de 2020, nesta terça-feira (31). Com um look brilhoso e transparente, a cantora pousou sentada em uma cama e mostrou boa parte do bumbum enorme. Na legenda, a loira desejou Feliz Ano Novo, em inglês.

Luísa está curtindo as festas de fim de ano com o marido, o humorista Whindersson Nunes, nas Ilhas Maurício, famoso pais localizado na África Ocidental.