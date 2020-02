Lady Gaga publica foto e assume namoro com empresário

A cantora Lady Gaga publicou nesta segunda-feira, 3, uma foto no Instagram em que apresentou oficialmente o seu novo namorado, o empresário Michael Polansky.

“Nós nos divertimos muito em Miami”, escreveu a artista em uma foto em que aparece abraçada com o novo namorado. Lady Gaga realizou um show no sábado, 1, em Miami, como parte do Super Bowl, que ocorreu no domingo na mesma cidade. Os dois compareceram ao evento e foram vistos saindo do estádio juntos.

Michael Polansky é um empresário e investidor que atua como diretor executivo da The Parker Foundation e do Parker Institute for Cancer Immunotherapy (Instituto Parker para Imunoterapia de Câncer), duas organizações filantrópicas criadas por Sean Parker, fundador da Napster e ex-presidente do Facebook.

Lady Gaga terminou em fevereiro de 2019 seu noivado com Christian Carino, um agente de talentos com quem se relacionava desde 2017. Ainda em 2019 alguns veículos chegaram a publicar que ela estaria mantendo uma relação com um engenheiro de som chamado Dan Horton, mas Lady Gaga não confirmou nada.

A vida privada da cantora sempre foi um grande foco de interesse de revistas de famosos, mas nos últimos anos a atenção aumentou graças a rumores de um possível relacionamento com o ator Bradley Cooper, com quem contracenou em Nasce uma Estrela.

Cooper rompeu seu relacionamento com a modelo Irina Shayk em junho de 2019 após quatro anos juntos, os dois têm uma filha nascida em 2017. Como Lady Gaga e Cooper estavam solteiros e sem compromissos, surgiram rumores de que os dois poderiam estar juntos após apresentar uma extraordinária química como protagonistas do filme.

Lady Gaga chegou a ganhar o Oscar de melhor música em 2019 por Shallow, que é apresentada no filme com Cooper. Durante a premiação os dois apresentaram a música e muitos acreditaram que havia um “clima” entre os artistas, algo que Lady Gaga disse ter sido apenas enganação.