Gusttavo Lima fatura R$ 10 milhões com lives na pandemia

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Em tempos de lives solidárias durante a pandemia, Gusttavo Lima conseguiu ser o cantor que mais fatura com esse mercado.

De acordo com o jornal “Extra”, Gusttavo faturou R$ 10 milhões com as três lives que realizou em casa até agora. Ele tem as maiores cotas de patrocínios.

Fora isso, o sertanejo também recebe pelas visualizações e inscrições no canal do Youtube, que monetiza os views para o artista. Apesar disso, a crise o afetou e ele demitiu os funcionários, cortou investimentos e dispensou divulgadores.

Os fãs que assistem às lives são convidados a doarem dinheiro para quem precisa durante a pandemia.