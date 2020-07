Funcionária de Mayra Cardi gravou áudio relatando forma que Arthur Aguiar a tratou

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Em um desabafo revoltado nas redes sociais, Mayra Cardi revelou diversos prints e mais situações de relacionamento abusivo que passou com o Arthur Aguiar, e disse que não vai parar de expor o ex-marido enquanto ele continuar rebatendo suas afirmações e tentando manipular as coisas ao seu favor.

Ela expôs um áudio de uma cozinheira que trabalhou com o casal, dizendo que ficou muito triste ao ouvir a forma com que Arthur falou com ela na frente das funcionárias. "Deixa eu te falar uma coisa Mayra. Sabe quando foi que eu fiquei muito triste com o seu esposo? Aquele dia que ele fez você chorar na minha frente e na frente da Dora. Que ele falou que você não era capaz de (inaudível) aquela dieta pra ele. Chamou aquilo de porcaria. Foi aí que eu fiquei triste, de ver a sua dedicação e ele falar aquilo contigo. Eu não gosto não, eu sou mulher.", disse a funcionária.

Em outro momento, Mayra mostrou um áudio enviado por ela a Arthur, falando sobre os pontos estourados de sua cirurgia, que segundo ela, estouraram porque o ator não cuidou dela e a deixou sozinha e recém-operada tendo que cuidar da filha do casal.

Assista a partir do minuto 8:00.





O relato da empresária vem após a entrevista que ele deu a Leo Dias afirmando que não sabia que estava sendo abusivo no relacionamento. "Não tente inverter situações porque você é bom nisso, é bem esperto (...). Eu não vou parar enquanto ele tentar me fazer passar por mentirosa e por louca. Era muito simples, Arthur. Era (só) você ter parado de me manipular e de mentir pra mim e de me adoecer com as suas mentiras e manipulações no primeiro vídeo ao seu respeito que eu não contei nada sobre você. Se ali você tivesse me deixado ir embora. Eu pedi, eu chorei, eu implorei: 'pelo amor de Deus, me deixa ir, me deixa ser feliz!'. Se você tivesse me deixado ir e tivesse me deixado ser feliz ninguém precisava saber de tudo isso. Mas não, você continuou e eu fiz isso porque eu precisei correr de você, fugir das suas manipulações atuadas através de um príncipe.

E agora você tá atuando pro Brasil e achou que eu fosse ficar quieta? Achou que eu fosse passar de louca e mentirosa? Não! Tem limite o adoecimento que você fez com a minha vida. Eu só vou parar quando VOCÊ parar de fingir. Porque você é uma pessoa pública. Use de exemplo o seu adoecimento pra que outros se tratem e que não façam isso com outras mulheres. Porque eu não vou parar, eu vou representar a voz de outras mulheres porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que vocês são capazes de fazer e eu não vou engolir.". A coach continuou o desabafo, falando diretamente ao ator.