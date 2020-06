Em áudio, 'parças' de Neymar sobre Tiago Ramos: 'vamo matar', e 'enfiar o cabo da vassoura no **"

Os mascarados

No áudio vazado por Leo Dias nesta quinta-feira (4) que mostra Neymar contando aos amigos sobre a briga da mãe, Nadine Gonçalves, com o namorado, Tiago Ramos, e fazendo xingamentos a ele, alguns dos "parças" do jogador se exaltaram.

Além de chamar Tiago de "viadinho" e "dá o c* do c****", Neymar conta que a mãe mentiu para ele ao dizer que o namorado havia tropeçado na escada e cortado o braço no vidro. Ele manda uma foto aos amigos, que se impressionam com a situação do apartamento: "C***** mermão!!!", reagem.

Um deles fala algo sobre "matar logo esse f*** da p***", e outro parça responde: "matar não, enfiar um cabo de vassoura no c* dele".

Neymar continua contando sobre a situação e explica que Tiago Ramos deu um soco na mesa de vidro, e que precisou passar por uma cirurgia por conta do corte. Ouça na íntegra: