BBB20: Felipe Prior faz aposta com Gizelly e dispara: 'Pulo pelado na piscina'

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Depois da saída de Pong do BBB 20, os brothers acreditam que tudo não passou de um paredão falso e o assunto voltou a assombrar os confinados durante a festa do líder que rolou durante toda a madrugada desta quinta-feira (19).

Ao conversar com o líder Prior, a advogada Gizelly disse que observou algo estranho na área externa: "A luz vermelha mudou de lugar”. Prior falou com Babu e Marcela sobre o assunto e afirmou: "Se Pyong voltar eu vou dar risada, c**** de dar risada".

Os participantes encenaram como seria a volta do hipnólogo e que ele voltaria dizendo: "Pyong para toda a população". Gizelly não perdeu tempo e desafiou Felipe Prior: "Se o Pyong voltar você dá um beijo de língua na Flay?". Prior não curtiu a ideia e rebateu: Para que? Vou usar a menina? Para, é zoado”. Mas, o arquiteto garantiu: "Se o Pyong voltar eu pulo pelado na piscina, vou tampar o ‘shimeji'".