Atlético-GO vê atletas imunizados e não crê em risco de surto de covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro jogadores do Atlético-GO testaram positivo para o novo coronavírus e estão afastados do jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (12). O clube goiano, no entanto, argumenta que não se trata de casos ativos e por isso descarta o risco de um possível surto de covid-19 no elenco.

"Nós já estávamos monitorando estes jogadores, já havia um tratamento especial. Eles já têm exames sorológicos que comprovam a imunidade, por isso existe uma divergência em relação ao resultado dos exames", afirmou um dos médicos do Atlético-GO, Gleyder Sousa, em entrevista.

O Atlético-GO argumenta que os quatro atletas, que não tiveram seus nomes divulgados, vivem a fase final da contaminação: ainda têm o coronavírus no organismo, mas são incapazes de infectar outras pessoas. Na versão do clube, a presença do vírus seria um resquício de infecções passadas, detectadas em exames periódicos feitos pelo clube. O quarteto está assintomático.

"Nós encaminhamos um pedido para a Comissão Médica da CBF analisar o resultado destes jogadores", diz o médico Gleyder Sousa.

Para a CBF, no entanto, o argumento é descartável. Tanto o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, quanto o presidente da Comissão Médica, Jorge Pagura, têm dito com frequência que qualquer um que testar positivo não pode jogar na rodada em questão - seja uma doença ativa ou não.

"Quem tiver PCR positivo perde o jogo, e eu só vou discutir na rodada seguinte. 'Ah, mas pode ser só um resquício, o jogador já estava positivado antes', não tem essa história", disse Jorge Pagura na última sexta-feira (7). "A saúde prevalece a um eventual prejuízo técnico. Senão a gente começa a discutir ciência, e não dá tempo de discutir ciência dentro de um campeonato."

Os exames exigidos pela CBF foram coletados no último domingo (9). Nesta terça, antes de saber do resultado positivo, os quatro jogadores treinaram normalmente com o elenco. O Atlético-GO faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro às 20h30 (de Brasília) de amanhã (12), pois na primeira rodada teve seu jogo contra o Corinthians adiado.