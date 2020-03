O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro Thiago Wild, 20, anunciou nesta terça (24) que recebeu resultado positivo para o exame de coronavírus e está com a doença Covid-19.

Segundo o relato do jogador, ele apresentou sintomas, como febre, há cerca de 10 dias.

"Estou passando aqui principalmente para alertar todo mundo que tem que ficar em casa, que tem que tomar cuidado com isso", disse em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Wild também afirmou estar em fase avançada da recuperação e que seu período de isolamento total está no final.

Pouco antes da temporada do tênis parar em razão da pandemia de coronavírus, o brasileiro conquistou seu principal título na carreira, o ATP 250 de Santiago, no Chile, tornando-se o mais jovem do país a ganhar um troféu desse nível. Depois, viajou para a Austrália para disputar uma etapa da Copa Davis e retornou ao Brasil.