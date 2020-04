Madonna compartilha imagens de 'panelaços' contra Bolsonaro

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

A rainha do POP, Madonna postou em seus stories do Instagram, nesta sexta-feira (03), alguns vídeos dos "panelaços", que ocorreram no Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. Nas publicações, ela não citou o presidente, mas os internautas apontaram que foram direcionadas a ele, já que as manifestações dos brasileiros foram recentes.

Não é a primeira vez que Madonna mostra oposição ao governo de Bolsonaro. Na época das eleições, em 2018, ela postou uma foto com a boca tampada e escreveu #EleNão ao pedir o fim do fascismo.

Recentemente, ela também já havia cobrado um posicionamento do Chefe do Executivo sobre as queimadas na Amazônia. Na ocasião, ela escreveu: "Os incêndios estão furiosos e a Amazônia continua a arder. Isso é uma devastação para o Brasil - para os povos indígenas que vivem lá e para as espécies de plantas e animais que fazem dela a floresta biológica mais importante! Presidente Bolsonaro, por favor, mude suas políticas e ajude não só o seu país, mas o mundo inteiro. Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra. Precisamos acordar! O futuro da floresta tropical afeta o futuro do mundo".