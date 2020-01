Disfunção erétil: Saiba as causas mais comuns

Dificuldades em manter ereção durante o sexo podem ser sintomas de disfunção erétil, uma doença física ou psicológica causada por problemas como consumo excessivo de álcool, stress ou algumas preocupações que afetam diretamente a vida sexual do homem.

Estudos divulgados pela American Urological Association relatam que de um a cada dez homens irão sofrer uma disfunção erétil ao longo da vida. De acordo com o site UOL, há chances do risco da doença aumentar cerca de 10% com o avanço da idade. A publicação separou 5 causas comuns de disfunção erétil.

Confira

1. Ansiedade de desempenho

A preocupação em garantir o prazer durante o sexo pode levar a disfunção erétil e pode ocorrer com mais frequência. Isto acontece porque qualquer tipo de ansiedade desencadeia a libertação de adrenalina, que por sua vez direciona o fluxo sanguíneo para longe de órgãos menos vitais, como o pênis.

2. Pouca energia

Stress e fadiga são duas causas comuns de disfunção erétil que muitos homens desconsideram. O stress crônico liberta essa adrenalina e dormir mal diminui a testosterona.

3. Medicação

Outra causa da disfunção erétil que os homens geralmente ignoram é a medicação que tomam. É importante se informar sobre as consequências antes de começar a tomar algum medicamento e é fundamental discutir alternativas com o seu médico.

4. Depressão

Apatia, frustração e baixos níveis de auto-estima podem inibir a expressão sexual. E os antidepressivos podem piorar a disfunção erétil.

5. Baixa testosterona

A hormona é a responsável pelo desejo sexual masculino. Embora os níveis atinjam um pico na meia-idade e depois diminuam lentamente com a idade, a baixa testosterona não parece ser uma causa direta da disfunção erétil.