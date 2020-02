Fantasias sexuais mais procuradas pelos infiéis; Saiba quais

O desejo para realizar fetiches sexuais é muito comum e faz parte da imaginação das pessoas em criar as ideias mais mirabolantes para garantir prazer durante o sexo. No entanto, segundo o site UOL com base em um levantamento divulgado por um site de relacionamentos extraconjugais americano, há 5 fantasias que são as mais populares por quem é infiel.

De acordo com a pesquisa, são fetiches que as pessoas consideram que não podem realizar no casamento, com isso buscam outros parceiros para compartilhar algumas aventuras.

Saiba quais

1. Os fetiches mais procurados

O sexo anal lidera o ranking com 28%, seguido do ‘Teatro’ com 17%, o controle de orgasmo fica com 15%, o desejo pelo exibicionismo atinge 11% das procuras e o voyeurismo com 10%.

2. As fantasias sexuais mais procuradas

Com 30%, o sexo com múltiplos parceiros é a fantasia sexual mais procurada. Depois o sexo com alguém conhecido (como por exemplo chefe, amigo(a), colega, etc.) com 26%, um estranho/caso de uma noite com 17%, os que sonham com uma paixão ou romance equivalem a 14% e com apenas 5%, os que procuram dominar o (a) parceiro (a).

3. As posições sexuais

‘De quatro’ é a preferida dos infiéis com 26%, cowgirl tem 20%, em seguida a posição com as pernas nos ombros 16%, a posição missionário com 10% e de joelhos com apenas 8%.