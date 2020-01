5 dicas de comportamento para não cometer no início da carreira

Com a possibilidade de entrar cada vez mais cedo no mercado de trabalho, é necessário que os mais novos empregados sejam habilidosos e que não cometam alguns erros que possam comprometer a vida profissional no futuro.

De acordo com o site Sistema Globo, atitudes como reconhecer os próprios erros, melhorar as técnicas de redação e comunicação, além de valorizar os aprendizados são importantes para garantir espaço no mercado.

O Sistema Globo separou 5 dicas que você deve evitar para obter êxito no início da carreira; Veja quais

1- No início, se importar com status

O crescimento na carreira começa com cargos inferiores, com salários razoáveis. O importante é aprender o máximo que puder de cada atividade enquanto se prepara para mais responsabilidade e prestígio no futuro.

2 - Presumir que sabe de tudo

Permaneça como um estudante vitalício durante toda a sua carreira.

3 - Esquecer de fazer um bom networking

As relações que você faz durante sua trajetória profissional podem ser inestimáveis para o seu futuro. Aprenda coisas novas, descubra novas posições e ajude outras pessoas a alcançarem também os seus objetivos, assim, fazer bons contatos se tornará um hábito.

4 - Se envolver em fofocas ou dramas de escritório

Evite compartilhar detalhes sobre sua vida privada, fofocando sobre colegas de trabalho ou criticando seu chefe. Mantenha o foco em suas tarefas e incentive seus colegas a permanecerem positivos e concentrados também.

5- Não se vestir profissionalmente

A maneira como você se veste dá suporte à sua reputação profissional e pode motivá-lo a trabalhar mais. Quando você se veste profissionalmente também deixa uma boa impressão nos clientes.