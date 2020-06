Neymar posta foto com look inusitado e fãs reagem: 'olha o Power Rangers'

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O craque de futebol Neymar atualizou o feed do seu perfil oficial do Instagram, neste domingo (31) e publicou uma foto em que aparece todo trabalhado na elegância. Mas, o que chamou a atenção dos seguidores foi a cor do look do jogador.

Neymar se vestiu todo de rosa e com os cabelos pintados da mesma cor. Nos comentários, as reações foram diversas, mas o jogador não escapou de ser comparado com seriado dos power rangers, que tinha uma personagem rosa. Alguns seguidores também o chamaram de 'a pantera cor de rosa'. Também teve fã que aprovou o look do jogador.