Mari Palma comemora recuperação da Covid-19 e dispara: 'Pronta para voltar'

A jornalista Mari Palma comemorou nesta sexta-feria (10) sua recuperação do coronavírus após ter ficado em isolamento depois de ter sido diagnosticada com a doença. Ela postou nas redes sociais uma foto em que aparece ao lado do namorado, Phelipe Siani.

"Goto com o olho inchado depois de conversar com a família pelo vídeo e dizer que enfim, tá tudo bem. Amanhã a gente completa nossos 14 dias de isolamento, recuperei meu olfato e meu paladar, tô me sentindo muito bem e pronta pra voltar ao trabalho", escreveu a jornalista.

Mari Palma agradeceu ao namorado e aos fãs pelas mensagens de carinho enquanto esteve isolada.