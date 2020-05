Laboratório afirma ter descoberto cura para a Covid-19: 'funciona 100%'

Polícia Federal corta na carne e sangra

Um laboratório de California, nos Estados Unidos, afirmou à imprensa norte-americana que encontrou um anticorpo que "bloqueia completamente" o coronavírus e pode ser mais eficaz do que qualquer vacina que possa ser desenvolvida.

O presidente-executivo do laboratório norte-americano Sorrento Therapeutics, Henry Ji, anunciou à Fox News ter descoberto uma "cura" que funciona "100%" contra a Covid-19. As ações da empresa subiram em 158% depois da afirmação.

"Queremos enfatizar que existe uma cura. Existe uma solução que funciona 100%", disse ele.

Depois de examinar e testar bilhões de anticorpos disponíveis no laboratório, os pesquisadores descobriram cerca de 12 anticorpos que demonstraram capacidade de impedir que as proteínas do novo coronavírus se ligassem à enzima humana ACE2. Com mais testes, eles descobriram que o anticorpo denominado STI-1499 tinha praticamente 100% de eficácia em bloquear a infecção das células.

Segundo o presidente do laboratório, o anticorpo pode ser usado preventivamente e não possui efeitos colaterais.