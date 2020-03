Durante quarentena, Gusttavo Lima faz show em transmissão ao vivo e bomba na web

O mau exemplo do coronel Menezes

Isolado devido a pandemia do coronavírus, o cantor Gusttavo Lima se rendeu às lives e na noite deste sábado (28), fez uma transmissão ao vivo pelo Instagram e realizou um verdadeiros show online para seus fãs. Segundo o sertanejo, mais de 750 mil pessoas assistiram a transmissão.

Com mais de 3h de show, o 'Embaixador' cantou seus hits de sucesso como 'A gente fez amor' e 'Na hora de amar', além de cantar sucessos de Gustavo Mioto, Calcinha Preta e outros artistas.

Os famosos também prestigiaram a live, entre ele o humorista, Gui Santana,Lucas Viana, Thiago Rocha, Rafael Cunha entre outros.

Gusttavo Lima ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e os internautas não pouparam elogios com a live do cantor.